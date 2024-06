agenzia

Ha firmato un biennale con prolungamento in caso di promozione

BARI, 19 GIU – Il Bari ha ingaggiato l’allenatore Moreno Longo. Per il tecnico piemontese c’è un accordo fino al giugno 2026 con prolungamento automatico per una ulteriore stagione sportiva in caso di promozione.

