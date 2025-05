Calcio: Lotito accoglie Cragnotti ‘scudetto? Non desisto’

agenzia

Ex patron laziale ospite a Formello

ROMA, 13 MAG – Una giornata tra passato e presente, ma soprattutto a forti tinte biancocelesti. A Formello, infatti, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha ricevuto l’ex patron del secondo scudetto laziale, Sergio Cragnotti, in occasione della presentazione di “Diluvio e Delirio” libro scritto da Manuele Baiocchini e Valerio Spina, dedicato alla vittoria dello Scudetto del 14 maggio 2000. “Ho vinto diverse coppe, non lo scudetto, ma non desisto. In alcuni momenti non abbiamo raccolto ma con l’organizzazione e lo spirito di gruppo i risultati arriveranno”, le parole del presidente Lotito in conferenza stampa. “Non esiste un futuro se non esiste un passato. Il termine lazialità sembra superficiale per chi non la vive bene, c’è chi ha rinunciato agli interessi personali per la Lazio stessa. Ho grande rispetto per Cragnotti, senza di lui la Lazio non esisterebbe”, prosegue Lotito. “Volevamo ribaltare l’egemonia delle squadre del nord, far vivere ai tifosi una nuova era e ci siamo riusciti grazie a grandi uomini. Auguro che la Lazio ci possa far rivere certe emozioni e spero che il presidente riesca a portare la Lazio sempre più in alto in campo nazionale e internazionale”, conclude invece Cragnotti.

