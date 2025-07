Calcio: Lotito ‘con Sarri la prima avventura mai interrotta’

agenzia

'Blocco mercato? Può diventare vantaggio per unire il gruppo'

ROMA, 24 LUG – “Penso che la prima avventura di Sarri non si sia mai interrotta. Una serie di situazioni contingenti, anche di carattere familiare del mister, hanno portato a questo avvicendamento. Sarri ha fatto una scelta che abbiamo accettato, ma ci siamo lasciati con un arrivederci”. Lo ha detto il presidente della Lazio, Claudio Lotito, durante la conferenza di presentazione di Maurizio Sarri a Formello. “Era giusto che il percorso intrapreso con il mister proseguisse perché non era ultimato – ha aggiunto Lotito. Sul blocco del mercato ha spiegato: “E’ uno svantaggio per la gente comune, ma può essere un fatto positivo per cementare un gruppo che ha nella figura del professor Sarri l’uomo per tirare fuori dalla squadra il massimo”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA