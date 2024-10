Calcio: Lotito ‘il no di Greenwood? Mercenari ci sono bastati’

agenzia

Presidente sul mercato: "Chi non vuole venire non è rimpianto"

ROMA, 14 OTT – “Greenwood è un rimpianto? No, assolutamente. Uno che non accetta di venire alla Lazio non può essere un rimpianto. Sta al Marsiglia, sta bene lì. Ha fatto una scelta e noi non accettiamo più mercenari, vogliamo solo persone che vogliono la Lazio. I mercenari ci sono bastati”. Così Claudio Lotito, presidente della Lazio, torna sul mercato e sull’obiettivo Greenwood sfumato in estate. Parlando dei calciatori presenti in rosa, invece, il numero uno biancoceleste ammette come “abbiamo acquistato tutti giocatori che militano nelle Nazionali. In questi anni la Lazio ha fatto tanto, ha vinto meno trofei solo della Juventus, cosa mi devo rimproverare? Oggi la Lazio ha un futuro dal punto di vista patrimoniale e organizzativo”, prosegue. Mentre sul rinnovo di Pedro, protagonista in Europa League e in campionato rivela che “dopo questa stagione vedremo quello che vuole fare nella vita”. Infine una battuta su Juventus-Lazio, prossimo match di campionato dei biancocelesti: “Se firmerei per il pareggio? Non firmo nulla, io accolgo ciò che la squadra è in grado di raccogliere sul campo”, conclude.

