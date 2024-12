Calcio: Lotito presenta studio sul “nuovo” stadio Flaminio

agenzia

Il presidente, "Grande giorno? Speriamo"

ROMA, 13 DIC – Per la Lazio il progetto stadio entra nel vivo. Il presidente del club biancoceleste, Claudio Lotito, è in Campidoglio per presentare lo studio di pre-fattibilità per la ristrutturazione dello stadio Flaminio. “Grande giorno? Speriamo lo sia”: le poche parole del presidente laziale prima di entrare. Insieme a lui l’avvocato Gian Michele Gentile e Pierluigi Nervi per presentare il progetto al sindaco di Roma Roberto Gualtieri, all’assessore allo Sport Alessandro Onorato, a quello al Patrimonio e alle unità abitative Andrea Tobia Zevi; e all’assessore all’urbanistica Maurizio Veloccia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA