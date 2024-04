Calcio: Lotito, ‘Tudor è la persona giusta per guidare squadra’

agenzia

'La scelta è stata ponderata, non dettata da necessità'

ROMA, 23 MAR – “La scelta di Tudor non è stata dettata dalla necessità, ma ponderata a seguito di un evento imprevisto, e ho ritenuto che lui fosse la persona giusta per condurre la nostra squadra. Ha i requisiti idonei per far rendere al meglio le qualità dei nostri giocatori, sia in termini tattici che di stimolo, in un momento in cui la squadra ha avuto delle defaillances legate a mancanza di consapevolezza nei propri mezzi”. Parola di Claudio Lotito, presidente della Lazio, nel corso della presentazione del nuovo allenatore biancoceleste, Igor Tudor. “Tudor è stato scelto non per tamponare un’emergenza – ha aggiunto Lotito – ma per partire con un progetto nuovo di rilancio della squadra, che ha tutte le possibilità di giocarsela alla pari con chiunque”. Il rapporto tra Lotito e Tudor non è nato prima dell’addio di Sarri, garantisce il patron. “Dopo le dimissioni ho fatto un’attenta valutazione di chi poteva sostituirlo, e sono contento della scelta: Tudor è una persona sana dal punto di vista morale. E’ come me, non ha retropensieri”.

