Calcio: Luis Alberto ‘Lazio? ciclo finito, serviva via d’uscita’

agenzia

Lo spagnolo: "Rapporto con presidente non dei migliori"

ROMA, 20 GIU – “Era il momento. L’estate scorsa ero vicino alla partenza e anche questa stagione non è stata affatto buona. Dopo le dimissioni di Sarri tutto è peggiorato e il mio rapporto con il presidente non era dei migliori. Ho capito che il mio ciclo era finito e dovevo trovare una via d’uscita”. Così Luis Alberto, ex giocatore della Lazio, in un’intervista ad As torna sull’addio alla squadra biancoceleste spiegando i motivi che lo hanno spinto a cambiare aria. Lo spagnolo, poi, sottolinea come “il rapporto con il presidente non ha aiutato. Non è stato il miglior finale possibile, mentalmente ho fatto fatica ad andare ad allenarmi. Lascio tanti amici e tanto amore in quella che considero la mia seconda casa”, aggiunge Luis Alberto. Infine un pensiero sulla scelta di andare a giocare in Qatar, che “era un’opzione già nella scorsa stagione. Il trasferimento, però, non poteva essere completato e ho dato loro la mia parola che ci sarei andato quando avrei potuto”, conclude.

