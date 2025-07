Calcio: Luka Modric saluta il Real, pronto per il Milan

agenzia

Atteso in Italia prima della tournée estiva in Asia-Pacifico

MILANO, 10 LUG – Luka Modric lascia ufficialmente il Real Madrid, dopo la pesante sconfitta contro il Psg, termina l’avventura nel Mondiale per Club e può quindi avere inizio la sua storia con il Milan. Modric ci arriva quindi da svincolato, pronto a fare da guida ai giovani in rosa. Il campione croato è atteso a Milano prima della partenza per la tournée estiva nella regione Asia-Pacifico per svolgere le visite mediche con il club rossonero. Secondo alcune voci non confermate, però, Modric avrebbe già firmato fino al 2026 con il Milan dopo aver salutato il Real nella semifinale giocata ieri sera. A fine partita, infatti, i compagni lo hanno abbracciato e salutato, tanta commozione dopo tredici anni di Real e ventotto trofei vinti, il giocatore più titolato del club madridista. Ora diventerà un punto di riferimento per il Milan di Allegri a centrocampo e in generale nello spogliatoio. Un esempio per tutti, mentalità vincente ed esperienza internazionale per far crescere i giovani.

