Calcio: Lukaku, “Lucca arma in più per difendere lo Scudetto”

agenzia

"De Bruyne? Gli ho detto di essere protagonista come al City"

ROMA, 21 LUG – “Il nostro mantra è questo: fare meglio ogni giorno. Che impressione mi ha fatto Lucca e che consiglio gli ho dato in questi primi giorni insieme? Specialmente sulla parte tattica, cerco di aiutarlo sui movimenti degli altri calciatori, perché noi abbiamo tante giocate codificate e cerco di aiutarlo da questo punto di vista. Con lui abbiamo un’arma in più per difendere lo Scudetto”. Romelu Lukaku ha parlato anche dei nuovi arrivati ai microfoni di Sky Sport da Dimaro, sede della prima fase del ritiro prestagionale del Napoli. Al connazionale De Bruyne l’attaccante belga ha detto “di farsi vedere e di essere protagonista come fatto al City e in Nazionale. Lo conosco da quando avevamo 13 anni e tutti sanno il bel rapporto che ci lega. Sono molto contento d’averlo qui. Ha deciso di essere dei nostri e non possiamo che rallegrarcene”.

