Calcio: Magia di Di Maria, gran gol al derby di Rosario

agenzia

Il campione del mondo decisivo nell'1 a 0 contro il Newell's

BUENOS AIRES, 24 AGO – Con una punizione da fuori area potente, precisa, disegnata con il pennello, il campione del mondo della nazionale argentina Ángel di Maria, ha dato la vittoria sabato alla sua squadra del cuore, il Rosario Central, nel derby concluso 1 a 0 con lo storico rivale cittadino, quel Newell’s Old Boys che ha allevato invece il talento di Lionel Messi. Un gesto tecnico che non lascia spazio a dubbi e che ha riscosso l’ammirazione unanime di tifosi ed esperti. “Golazo incredibile”, “Di Maria nella leggenda”, “Gol da sogno”. I titoli dei giornali oggi sono tutti per lui che una volta di più è riuscito a far passare in secondo piano i problemi sociali ed economici che attanagliano da anni il Paese dove ha scelto comunque di tornare. E’ da sempre talmente magro che il suo soprannome è ‘Fideo’ (spaghetto) una caratteristica che oggi, con i suoi 38 anni gli permette di correre ancora come se fosse un ragazzo, ma a mettergli le ali è anche la sua gente, la sua città. “Ho sofferto molto insieme alla mia famiglia per compiere questo sogno, il sogno di poter giocare ogni settimana nel Gigante di Arroyito (lo stadio del Rosario Central). Questa vittoria è anche per loro. La vita mi ha portato da molte parti e oggi sono felice nel posto dove volevo tornare”, ha dichiarato in lacrime e ancora incredulo al termine della partita il giocatore che pure ha vestito le magliette dei maggiori club europei, dal Manchester United al Real Madrid; dal Paris Saint Germain alla Juventus e al Benfica.

