Calcio: Maignan, il vantaggio di essere testardi è la testa dura

agenzia

Post su Instagram: 'Va tutto bene, grazie per i messaggi'

MILANO, 12 APR – “Il vantaggio dell’essere testardi è che si ha la testa dura… Va tutto bene, grazie a Dio. Grazie per i vostri messaggi! Lo apprezzo molto”: lo scrive in un post su Instagram Mike Maignan che è stato dimesso questa mattina dall’ospedale di Udine dopo il trauma cranico rimediato ieri sera in uno scontro di gioco con Jimenez. Maignan è rimasto in osservazione ma sta bene ed ha fatto ritorno a Milano. Ora dovrà stare a riposo fino a martedì, poi sarà rivalutato.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA