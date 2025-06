Calcio: Malagò ‘Ranieri persona seria, rispetta la parola data’

agenzia

'Penso che abbia da subito sostenuto di non essere disponibile'

ROMA, 11 GIU – “Ranieri è una persona molto seria e quello che apprezzo di lui, merce rara nel mondo dello sport e del calcio, è che quando dà la parola, qualunque cosa succeda, la rispetta. E questo è quello che ha fatto Ranieri”. Così Giovanni Malagò, presidente del Coni, a margine della presentazione della 29/a edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini, torna sulla scelta di Ranieri di dire no alla Nazionale per rimanere Senior Advisor della Roma. “La mia opinione è che Ranieri avrebbe da subito sostenuto una sua non disponibilità. Se ci fossero state le condizioni per poterlo fare sicuramente avrebbe preso seriamente in considerazione l’opportunità”, conclude Malagò.

