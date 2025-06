Calcio: Manchester United annuncia l’ingaggio di Cunha

agenzia

Ufficiale acquisto dell'attaccante brasiliano del Wolverhampton

ROMA, 01 GIU – Il Manchester United ha ufficializzato l’acquisto dell’attaccante Matheus Cunha dal Wolverhampton per 74 milioni di euro. Il brasiliano, 26 anni, rimane in Premier League e passa a titolo definitivo nella squadra guidata da Ruben Amorim. “Il Manchester United ha raggiunto un accordo con il Wolverhampton per la firma di Matheus Cunha – si legge in una nota dello United – Tutti aspettiamo con ansia di dare il benvenuto a Matheus all’Old Trafford”.

