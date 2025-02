Calcio: Manna,’Conte e il mercato? Non c’e’ nulla da risanare’

agenzia

Ds:'Create aspettative molto alte, ma il gruppo non va sminuito'

NAPOLI, 05 FEB – “Le strategie sono sempre convergenti. Non è che c’è qualcosa da risanare tra noi e l’allenatore”: cosi’ Giovanni Manna, ds del Napoli, facendo il punto sul mercato ha risposto a una domanda sui mugugni di Antonio Conte sulle trattative, espressi anche nell’ultima conferenza stampa del tecnico prima della partita con la Roma. “L’allenatore e’ focalizzato sul campo e il lavoro. Stare qui a parlare troppo di mercato sminuisce quanto fatto finora. L’anno scorso la squadra era arrivata decima, poi è stato completato l’organico grazie alla precedente sessione di mercato, in estate, e grazie al lavoro del tecnico, dello staff e dei giocatori adesso ha consolidato una posizione in linea con il nostro obiettivo, ovvero rientrare nelle competizione europee dalla porta principale”. “Con il mister – ha proseguito Manna – ci siamo confrontati a fine mercato ed è chiaro che non siamo contenti. So che abbiamo creato delle aspettative molto alte e sono consapevole che abbiamo un gruppo che ha 54 punti. Anche io sono deluso, ma il gruppo è in crescita e non dobbiamo sminuirlo”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA