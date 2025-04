Calcio: Marca, Ancelotti dice no a Brasile e pensa ad Arabia

agenzia

Secondo media Spagna accordo saltato a un passo dalla firma

ROMA, 30 APR – Carlo Ancelotti non allenera’ il Brasile: ne e’ convinto Marca, principale giornale sportivo di Madrid, secondo il quale il viaggio annunciato ieri a Londra per firmare con la Cbf, la federcalcio brasiliana, si e’ concluso con un nulla di fatto. Il tecnico italiano del Real avrebbe ringraziato direttamente Ednaldo Rodrigues, presidente Cbf, declinando l’offerta. All’orgine dello stop, sempre secondo Marca, l’impossibilita’ di guidare la Selecao da giugno; Ancelotti avrebbe controproposto agosto, il che secondo il giornale spagnolo lascia intendere un ripensamento anche di Florentino Perez su chi guidera’ la squadra al Mondiale per club. Ma dietro la vicenda, cresce anche l’indiscrezione Riad: l’Arabia Saudita avrebbe offerto ad Ancelotti la panchina della nazionale con un’offerta-monstre, 50 milioni di euro netti a stagione

