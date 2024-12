Calcio: Marotta, elezione di Simonelli è volontà di cambiamento

agenzia

Serve strategia per dare riconoscimento a un settore maltrattato

MILANO, 20 DIC – “Credo che la cosa più importante di oggi sia stata quella di avere eletto un presidente, nella persona di Simonelli, che dovrà essere proclamato presidente dopo il logico passaggio anche dei requisiti di eleggibilità a cui sarà sottoposto. Il segnale importante è quattordici società hanno espresso una volontà di cambiamento che non va a assolutamente ad inficiare del presidente Casini ma semplicemente un rinnovamento che deve attuarsi velocemente. Questo è un dato di fatto importante”. Lo ha detto il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta, dopo l’assemblea della Lega Serie A che ha eletto Ezio Simonelli come nuovo presidente di Lega. “Da cosa deve partire questo rinnovamento? Dovremo fare tanta autocritica. La volontà delle quattordici società non è di disunire la Lega ma di mantenerla unita – ha aggiunto -. Vogliamo essere tutti uniti per trovare una strategia per far sì che ci sia il giusto riconoscimento a una comparto industriale che non merita di essere maltrattato come in realtà lo siamo. L’incandidabilità di Simonelli? Siamo fiduciosi anche perché Simonelli ha chiaramente rispettato quelli che sono poi i requisiti anche per potersi candidare quindi sono molto fiducioso”, ha concluso.

