Calcio: Marotta, Inter riparte con stesse ambizioni di prima

agenzia

'Abbiamo storia da difendere, noi vogliamo vincere'

MILANO, 28 LUG – “Oggi noi ripartiamo con le stesse ambizioni di prima. L’Inter ha una storia da difendere, è inutile nascondersi dietro frasi gratuite, noi siamo abituati a dire quelli che sono gli obiettivi: noi vogliamo vincere. Se non ce la faremo gli altri saranno stati più bravi di noi, ma l’obiettivo è quello”. Lo ha detto il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta, in conferenza stampa. “Abbiamo concluso una stagione in cui siamo arrivati in fondo a tutte le competizioni. Abbiamo perso la finale, siamo arrivati secondi per un centimetro ma è quel centimetro di differenza che dobbiamo colmare ed è una impresa difficile”, ha aggiunto.

