Calcio: Marotta, ‘l’Inter deve sempre competere al massimo’



'Soddisfatto di Chivu, ci sono stati tanti giudizi affrettati'

MILANO, 26 SET – “L’Inter è un grande club e deve partecipare per competere al massimo. Non bisogna essere arroganti ma bisogna essere ambiziosi. Poi se ci saranno squadre più forti bisogna riconoscerlo. Partiamo per cercare di raggiungere obiettivi, in primis quello della qualificazione in Champions League che è fondamentale per la sostenibilità del club. E poi cercare di conquistare qualcosa di più importante”. Lo ha detto il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta, a margine della cerimonia di conferimento della Laurea magistrale Honoris Causa in “Marketing e mercati globali” da parte dell’Università Bicocca. “Chivu? Sono molto soddisfatto e sono assolutamente ottimista. Abbiamo un grande allenatore, non è una situazione di emergenza e nemmeno un ragazzino. È un allenatore preparato. Sono stati espressi tanti giudizi da chi non lo conosce e sono giudizi azzardati””.

