Calcio: Marotta ‘norma è cartellino rosso a pirateria’

agenzia

Presidente Inter: "Legge per riequilibrare ricavi"

ROMA, 14 MAG – “La pirateria ha rappresentato e rappresenta sicuramente un grande danno per il movimento calcistico, è ora di dire basta. Questa legge, che è stata varata due anni fa, usando una metafora calcistica significa che se prima c’era il cartellino giallo oggi c’è il cartellino rosso. Questo servirà per riequilibrare quelli che sono i ricavi di un movimento che sicuramente è sempre in difficoltà”. Sono queste le parole di Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, a margine della conferenza stampa dedicata alla lotta contro la pirateria audiovisiva nel calcio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA