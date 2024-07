Calcio: Marotta ‘vogliamo continuare con Inzaghi, se lo merita’

agenzia

N.1 Inter:'storia del club ha nel suo dna obbligo di competere'

ROMA, 11 LUG – “Simone Inzaghi? E’ un ciclo iniziato qualche anno fa e non siamo nemmeno a metà, vogliamo continuare con lui e se lo merita. Lui è felice dell’Inter e noi di lui”. Così Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, uscendo dal Consiglio Coni dove ha ricevuto la Stella d’Oro al merito sportivo. Parlando dell’Inter ha aggiunto: “Non solo vogliamo vincere, nel nostro dna c’è l’obbligo di competere per vincere, lo insegna la nostra storia. Rispetteremo sempre gli avversari, ma noi partiamo per vincere”. Sull’emendamento Mulè non ha voluto rilasciare dichiarazioni: “Mi pare si stiano pronunciando oggi, quindi preferisco non commentare”

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA