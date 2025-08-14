Calcio: Marusic ‘obiettivo Lazio deve essere la Champions’

agenzia

Il difensore: "Dobbiamo avere idea di vincere sempre"

ROMA, 14 AGO – “Il nostro obiettivo è di andare in Europa puntando ai primi quattro posti. Tra 8 o 9 giorni sara già campionato e dobbiamo dare tutto. Contro il Como sarà difficile, ha acquistato tanti giocatori nuovi e sarà complicato. Li rispettiamo ma noi siamo la Lazio e dobbiamo avere l’idea di cercare di vincere ogni partita”. Così Adam Marusic, difensore della Lazio, ai canali ufficiali del club, dice la sua sulle aspettative del club biancoceleste. “Abbiamo lavorato bene, i nuovi hanno visto cosa vuole mister Sarri e siamo cresciuti tanto. Per noi gli automatismi sono quelli, in difesa tanti di noi hanno lavorato con Sarri e sappiamo già come deve lavorare la linea difensiva. Il mister è sempre carico, mi piace il suo modo di lavorare. Ci ha detto che non abbiamo alibi, dobbiamo dare il massimo”, prosegue il difensore sottolineando di essere “orgoglioso di aver passato tanti anni qui, voglio dare il massimo per la Lazio. Quando vedi tutti i nostri tifosi capisco che devindare tutto per questa maglia, 28.000 abbonati è un numero importante”. Infine un pensiero sui suoi compagni con “Cancellieri che è migliorato tanto, ha fatto benissimo. E anche Castellanos può fare molto bene, cosi come Cataldi perchè conosce il mister”, conclude.

