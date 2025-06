Calcio: Massara verso firma con Roma, Friedkin lo vogliono ds

agenzia

Per il dirigente sarebbe un ritorno a Trigoria

È tutto pronto per il ritorno di Frederic Massara alla Roma. L’ex dirigente giallorosso e con un passato nel Milan é il profilo scelto dai Friedkin per sostituire Florent Ghisolfi. Nelle prossime ore si definirà l’accordo e salvo colpi di scena entro domani arriverà la firma sul contratto che lo riporterà a Trigoria come direttore sportivo.

