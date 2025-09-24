Calcio: Mastantuono 1/o gol col Real elogia Bellingham ‘è unico’

agenzia

18enne argentino cerca un posto da titolare 'altro passo avanti'

ROMA, 24 SET – Franco Mastantuono segna il suo primo gol con la maglia del Real Madrid ed elogia il compagno di squadra Jude Bellingham. “È incredibile, mi ha impressionato, una persona meravigliosa e un calciatore unico” ha detto il 18enne in rete al 38′ della sfida contro il Levante terminata 4-1 per le merengues che salgono a quota 18 punti in classifica a punteggio pieno. Mastantuono confida che grazie al gol con cui ha rotto il ghiaccio fa “un altro passo avanti” verso il consolidamento del suo posto nella formazione titolare, dove Bellingham però è in vantaggio. “Non era la cosa principale a cui pensavo – dice il giovane parlando del suo primo gol in Liga – , ma era un passo che dovevo fare per continuare ad acquisire fiducia, consolidandomi in questa squadra che sta migliorando sempre di più. È una gioia immensa che questo gol sia arrivato”.

