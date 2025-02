Calcio: media francesi, il Psg molla Donnarumma per Chevalier

agenzia

Il numero 1 del Lille sarebbe il sostituto del portiere italiano

ROMA, 01 FEB – Il Paris Saint Germain avrebbe ormai deciso di non rinnovare il contratto in scadenza con Gianluigi Buffon. Lo affermano i media francesi. Secondo l’Equipe il club parigino starebbe per chiudere con il Lille per il giovane portiere Lucas Chevalier: il 23enne estremo difensore è seguito anche da club di Premier League. Donnarumma, che ha sempre avuto un rapporto difficile con la stampa francese, secondo i media francesi, sarebbe finito sul taccuino dell’Inter.

