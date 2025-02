Calcio: media Spagna, Morata ha già firmato per il Galatasaray

agenzia

Capitano della nazionale guadagnerà 900mila euro netti al mese

ROMA, 01 FEB – Alvaro Morata ha già firmato il proprio contratto con il Galatasaray. Lo affermano i media iberici. L’attaccante della Spagna lascia il Milan e va in Turchia in prestito fino al termine della stagione con obbligo di acquisto per 15 milioni. Il capitano delle “furie rosse” guadagnerà 900mila euro netti al mese, la stessa cifra che percepisce l’ex Napoli Victor Osimhen e poco più dell’ex interista Mauro Icardi. Si tratta di una cifra più alta rispetto a quella che prendeva al Milan.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA