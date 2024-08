Calcio: media Usa, Pochettino sarà il nuovo ct della nazionale

agenzia

Per i Mondiali 2026 in Nord-America. Manca soltanto la firma

ROMA, 15 AGO – L’argentino Mauricio Pochettino ha raggiunto un accordo con la direzione della Federazione Americana di Calcio per diventare il prossimo allenatore della squadra degli Stati Uniti, hanno riferito diversi media giovedì. The Athletic e ESPN citano fonti anonime per affermare che Pochettino, che ha lasciato il Chelsea a maggio, ha accettato di guidare l’undici americano per succedere a Gregg Berhalter. All’età di 52 anni, Pochettino sarebbe quindi incaricato di condurre gli Stati Uniti alla Coppa del mondo 2026 che organizzano insieme al Messico e al Canada. Prima del Chelsea, ha allenato il Paris Saint-Germain e il Tottenham. Sarebbe stato raggiunto un accordo dopo le conversazioni con il direttore tecnico della federazione americana Matt Crocker ma nessun contratto è ancora stato firmato. L’accordo deve ottenere l’approvazione del consiglio di amministrazione della federazione. Secondo ESPN, anche Pochettino deve risolvere un conflitto con il Chelsea per le sue indennità, ma potrebbe assumere il suo incarico prima di una partita amichevole contro il Canada il 7 settembre a Kansas City.

