Calcio: Meister felice a Pisa, ‘a parte me il migliore è Lukaku’

agenzia

'Leris, Albiol, Nzola, Cuadrado faranno crescere intero gruppo'

PISA, 04 SET – “Sono felice che il Pisa abbia scelto di puntare su di me e di essere in questo momento il primo attaccante della squadra”. Lo ha detto Henrik Meister incontrando i giornalisti dopo la chiusura della sessione estiva di calciomercato durante la quale il club lo ha riscattato dal Rennes dopo il prestito dalla scorsa stagione, acquistandolo a titolo definitivo. L’attaccante danese è su di giri e trova anche il modo di scherzare: “Chi è il miglior attaccante della serie A? A parte me? E’ Lukaku”. “Il modo di giocare scelto da Gilardino – ammette – fa risaltare alla perfezione le mie caratteristiche. L’esperienza che sto vivendo è molto positiva, la gente ci è sempre vicina e i tifosi sono fantastici. Il mio obiettivo è mettermi sempre al servizio della squadra e solo successivamente penso ai risultati personali”. All’incontro ha partecipato anche il centrocampista algerino Mehdi Leris, tornato finalmente in gruppo dopo un lungo infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per tutta la scorsa stagione: “So che servirà ancora tempo per ritrovare la migliore condizione fisica. Però mi sento bene”. Infine, si è soffermato sui compagni con maggiore esperienza che compongono la rosa nerazzurra: “Albiol, Cuadrado e Nzola possono aiutarci ad avere sempre maggiore fiducia. Abbiamo la possibilità di chiedere loro consigli ed è molto importante averli nello spogliatoio perché aiutano tutto il gruppo a crescere”.

