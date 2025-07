Calcio: Meret, serve una rosa ampia per un Napoli forte

agenzia

Dobbiamo poter rifiatare recuperando energie per match decisivi

NAPOLI, 21 LUG – “Quest’anno avremo molte competizioni da giocare e serve una grande rosa, penso che il Napoli si stia muovendo molto bene, abbiamo avuto già diversi rinforzi qui a Dimaro”. Lo ha detto il portiere del Napoli, Alex Meret, parlando con Radio Crc dalla sede del ritiro. “Essere già qui – ha spiegato Meret – permette ai nuovi di avere tempo per assimilare quello che vuole il mister, il metodo di lavoro. Fondamentale è una rosa ampia, ma anche la mentalità e l’atteggiamento che devono essere quelli dell’anno scorso. Dobbiamo essere sempre squadra, voler fare la partita: partendo dalla fase difensiva ed andando a sfruttare le occasioni che sappiamo di poter creare perché siamo una squadra di grande qualità”. Meret sottolinea che “più il livello è alto meglio si lavora in una squadra ampia e meglio sarà il rendimento in campo. La società sta intervenendo sotto tutti gli aspetti e questo è molto importante per noi, perché ci permette anche di far rifiatare qualcuno durante l’anno, recuperando energie importanti eventualmente per partite decisive. Io tra i leader? Sono uno dei più vecchi, ormai sto iniziando l’ottavo anno qui: mi sento uno dei più esperti e uno di quelli che può guidare i nuovi arrivati più giovani ad integrarsi nel gruppo sia in campo che fuori. Cerco di aiutare il più possibile i miei compagni di squadra. Giunsi al Napoli a 21 anni: sapevo di essere arrivato in una grande squadra e di dover crescere ma non immaginavo di vincere qui due scudetti, una Coppa Italia e aver fatto questo percorso non me lo immaginavo. Sono orgoglioso di questo e sto benissimo qui: sono felice e voglio continuare a regalare gioie a questi tifosi che le meritano”.

