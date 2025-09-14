Calcio: Messi sbaglia rigore a “cucchiaio” e l’Inter Miami perde

agenzia

Errore decisivo dell'argentino quando si era sullo 0-0

ROMA, 14 SET – Lionel Messi ha sbagliato un rigore, tirato alla “panenka”, e la sua Inter Miami ha perso per 3-0 a Charlotte. L’errore dell’argentino è stato decisivo in quanto il punteggio era ancora sullo 0-0. Il portiere Kristijan Kahlina ha bloccato il pallone con facilità; due minuti dopo il primo gol dell’attaccante israeliano Idan Toklomati, infine autore di una tripletta. Miami, che ha anche chiuso la partita a dieci, ha giocato senza Luis Suarez: l’attaccante uruguaiano è stato sospeso tre partite dalla MLS per aver scatenato una rissa e sputato su un avversario nella finale persa della Leagues Cup a Seattle a fine agosto.

