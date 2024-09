Calcio: Messi torna in campo, due gol e un assist e Miami vince

agenzia

L'argentino mancava da due mesi per infortunio

ROMA, 15 SET – Non giocava da due mesi a causa di un infortunio Leo Messi che, nella notte italiana, è tornato in campo con l’Inter Miami segnando due gol in quattro minuti e fornendo un assist vincente per Luis Suarez, contribuendo in maniera significativa alla vittoria, in rimonta, della sua squadra contro Philadelphia per 3-1. Messi non giocava dalla finale di Copa America vinta dall’Argentina sulla Colombia il 14 luglio a causa di un infortunio alla caviglia. L’Inter Miami è ancora di gran lunga la migliore squadra della MLS, con dieci punti in più rispetto al secondo posto del Cincinnati nella Eastern Conference e altrettanti di vantaggio sui Los Angeles Galaxy nella Western Conference a sei turni dalla fine. Messi e Co. hanno già raggiunto i play-off. “La verità è che sono un po’ stanco. Anche il caldo e l’umidità di Miami non aiutano, ma volevo davvero tornare, ero stato lontano dal campo per molto tempo”, le parole di Messi dopo la partita. “Nel corso dell’anno siamo stati molto sfortunati con gli infortuni, non siamo mai stati al meglio – ha aggiunto – Oggi siamo al primo posto con un vantaggio grande e meritato e, con un po’ di fortuna, finiremo in testa, per quello che vale e per quello che viene dopo”.

