Calcio: Messico-Bolivia 1-0 in amichevole

Di Efraín Alvarez il gol della vittoria

CHICAGO, 01 GIU – Il Messico ha battuto la Bolivia per 1-0 in un’amichevole di calcio disputata al Soldier Field di Chicago. Di Efraín Alvarez il gol della vittoria al 56′ minuto per il Messico, che ha schierato otto debuttanti nella formazione iniziale. La partita faceva parte della preparazione degli Aztecas per la Copa America (20 giugno-14 luglio negli Stati Uniti), dove giocheranno nel primo turno del Gruppo B insieme a Ecuador, Venezuela e Giamaica.

