Calcio: Milan 1-1 col Leeds, a Gimenez risponde Stach

agenzia

Debutto del nuovo acquisto Jashari, domani test col Chelsea

MILANO, 09 AGO – Finisce 1-1 tra Leeds e Milan, penultima amichevole della squadra rossonera in questa estate. Gimenez, al suo esordio dopo le vacanze, sblocca nel primo tempo e pareggia Stach nella ripresa. Una traversa per parte e comunque buona prestazione per il Milan. In campo, da titolare, anche il nuovo acquisto Jashari. Non sono stati impiegati, invece, Modric e Leao ma avranno occasione di essere schierati probabilmente domani nell’ultimo test precampionato contro il Chelsea a Londra.

