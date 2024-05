agenzia

Leao assente per motivi personali, in panchina Bonera

MILANO, 27 MAG – Il Milan giocherà a Perth con Theo Hernandez e Giroud ma senza Leao, assente per motivi personali. Il club rossonero ha diffuso i convocati per l’amichevole con la Roma di venerdì, partita in cui in panchina si siederà Daniele Bonera.

