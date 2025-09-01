Sfoglia il giornale

Calcio: Milan cede Alex Jimenez al Bournemouth

Operazione a titolo temporaneo con diritto opzione

MILANO, 01 SET – Alex Jimenez passa al Bournemouth. Lo annuncia il club rossonero in una nota in cui spiega di aver ceduto il giocatore “a titolo temporaneo, con diritto d’opzione che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni, le prestazioni sportive del calciatore Alejandro Jiménez Sánchez al Bournemouth”. L’obbligo di riscatto dovrebbe verificarsi in base al numero di presenze del giocatore nella stagione.

