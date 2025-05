Calcio: Milan; Conceicao, Abraham out contro il Genoa

agenzia

Non ci saranno anche Bondo e Sottil, Jovic sta meglio

MILANO, 04 MAG – “Jovic sta meglio, ha fatto tre allenamenti con noi. Abraham si è fermato per un problema fisico: non ci saranno lui, Bondo e Sottil”. Lo ha detto il tecnico del Milan Sergio Conceicao, in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Genoa. “Chi gioca tra Jovic o Gimenez? Hanno entrambi grandissime qualità. Poi sta a me decidere chi deve giocare, o se devono giocare insieme – ha proseguito – . Dipende dalla situazione. Hanno qualità interessanti per la squadra, diversi tra loro. Abbiamo fiducia in loro. Poi nel calcio in ogni momento può cambiare tutto. Guardiamo alle partite giorno per giorno, vedremo cosa succederà domani sera. Io lo so chi gioca eh, ma non lo dico ora”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA