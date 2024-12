Calcio: Milan; Fonseca, domani Theo non sarà ancora titolare

agenzia

'Ultimi due giorni positivi, Jimenez? Giocherà vediamo ruolo'

MILANO, 28 DIC – “Theo? Lo abbiamo fatto allenare perché ha bisogno di recuperare fisicamente. Lui ha la consapevolezza di poter fare molto meglio ma onestamente vedendolo in questi ultimi due giorni sono veramente positivo, vediamo come sarà ma sono positivo. Ma per vederlo titolare domani è presto, dobbiamo aspettare”: lo dice il tecnico del Milan Paulo Fonseca alla vigilia del match contro la Roma. E su un possibile paragone tra Jimenez e Leao, Fonseca spiega: “Non posso fare grandi paragoni sui giocatori, lui si è trovato bene in questa posizione. Ho una certezza per domani: Jimenez giocherà. Vediamo se come esterno o terzino”.

