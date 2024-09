Calcio: Milan; Fonseca, ‘Morata in dubbio per una borsite’

agenzia

Turnover? Non è momento di cambiare troppo, serve stabilità

MILANO, 26 SET – “Abbiamo il dubbio Morata per domani, per una contusione che ha portato ad una borsite. Abbiamo questo dubbio, vediamo domani”: lo annuncia il tecnico del Milan Paulo Fonseca alla vigilia del match contro il Lecce. Con lo spagnolo non al meglio, potrebbe cambiare la formazione che ha battuto l’Inter nel derby il 4-2-4 che ha permesso di ribaltare i pronostici. “Jovic non è un attaccante con caratteristiche per fare questo. Senza Morata – spiega Fonseca – ci saranno Loftus o Reijnders a fare questo ruolo”. Niente turnover, invece, nonostante l’imminente trasferta di Champions martedì sera a Leverkusen: “Dobbiamo capire i momenti, adesso non è il momento di cambiare troppo. Serve stabilità. In futuro si, abbiamo tante partite e mi piacerebbe fare turnover. Quando saremo la squadra che ho in mente, se sostituiamo due o tre giocatori non cambierà nulla”.

