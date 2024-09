Calcio: Milan; Maignan si allena in gruppo, ok per derby

agenzia

Portiere francese recupera dal trauma contusivo

ROMA, 19 SET – Mike Maignan difenderà la porta del Milan nel derby di domenica sera. Il portiere rossonero era uscito infortunato nella gara contro il Liverpool di martedì sera e al suo posto era entrato Torriani, di 19 anni. Oggi però il francese si è allenato in gruppo recuperando dal trauma contusivo alla coscia destra. Sarà dunque a disposizione per la sfida contro l’Inter. Recuperato anche Calabria che aveva finito la partita di Champions non al meglio. Sarà una sfida decisiva per la squadra rossonera reduce da una sola vittoria nelle ultime cinque partite.

