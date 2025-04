Calcio: Milan; Musah si allena a parte, Jimenez squalificato

agenzia

Con Fiorentina possibili cambi di formazione rispetto al derby

MILANO, 03 APR – Il Milan il giorno dopo il pari nel derby di Coppa Italia inizia a mettere nel mirino la sfida contro la Fiorentina. Si allena a parte rispetto al resto del gruppo Yunus Musah che ieri non era a disposizione contro l’Inter per un attacco febbrile. Musah rientra dalla squalifica ma Conceiçao perde Jimenez squalificato contro la Fiorentina. Possibili dei cambi di formazione rispetto al derby, potrebbe quindi tornare dal 1′ Gimenez come finalizzatore offensivo.

