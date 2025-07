Calcio: Milan presenta la seconda maglia, torna ‘Diavoletto’

agenzia

Casacca sarà indossata il 23/7 nell'amichevole con l'Arsenal

MILANO, 03 LUG – Milan e Puma presentano la nuova seconda maglia rossonera per la stagione 2025/2026. “La maglia, iconicamente bianca – si legge nella nota del Milan-, è valorizzata da dettagli dinamici in rosso e nero e segna il ritorno del leggendario Diavoletto sul petto, simbolo storico introdotto negli anni ’80”. La nuova maglia debutterà in campo il prossimo 23 luglio in amichevole contro l’Arsenal nel Pre-Season Tour nella regione Asia-Pacifico. “Il Diavoletto è più di un semplice simbolo: è parte del DNA del nostro Club. Riportarlo sulla maglia – ha spiegato Maikel Oettle, Chief Commercial Officier del Milan – è un omaggio alla nostra eredità, ma ci aiuta anche a parlare a una nuova generazione di tifosi rossoneri in tutto il mondo. Questo kit, accuratamente disegnato da PUMA, cattura l’essenza di ciò che significa rappresentare questo Club: passione, stile e uno spirito audace che ci distingue”.

