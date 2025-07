agenzia

Terzino in scadenza, non rinnova con club rossonero

MILANO, 30 GIU – “Leader in campo e fuori: grazie di tutto, Spizzi!”: il Milan saluta con un video emozionale sui social Alessandro Florenzi che non giocherà più con la maglia rossonera. Il terzino, che era in scadenza di contratto, lascia il Milan dopo quattro stagioni.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA