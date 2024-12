agenzia

Per l'Aia niente fallo su Theo? Non opino mai sulle decisioni

MILANO, 09 DIC – “Per l’Aia non era fallo di De Ketelaere su Theo Hernandez? Quella è una cosa che decide l’arbitro, non opino mai sulle decisioni, gli arbitri hanno sempre ragione per definizione”. Lo ha detto il presidente del Milan Paolo Scaroni, all’ingresso dell’odierna assemblea della Lega Serie A.

