Calcio: Milan senza Pulisic, la Juve punta su McKennie

agenzia

Thiago Motta lascia in panchina Weah, Fonseca con Loftus Cheek

MILANO, 23 NOV – Milan senza Pulisic, Juventus con McKennie. Sono le decisioni di Paulo Fonseca e Thiago Motta per il big match di San Siro. Per i rossoneri dietro a Morata punta ci sono Musah, Loftus-Cheek e Leao. Resta quindi inizialmente in panchina Pulisic. Motta, invece, dovendo gestire le numerose assenze, decide di puntare su McKennie in attacco e usare Weah come arma a partita in corso. Il Milan è obbligato a vincere per non perdere il contatto col gruppo di testa. La Juve vuole tre punti per tenere basso dell’Inter per il momento sola in testa la classifica.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA