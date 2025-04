Calcio: Milik rinnova con la Juve, contratto fino al 2027

agenzia

Il polacco non gioca una partita da 11 mesi

TORINO, 30 APR – La Juventus e Arkadiusz Milik hanno trovato l’accordo per il rinnovo di contratto del giocatore: l’annuncio è arrivato dal club bianconero attraverso una nota ufficiale. “Juventus comunica di aver raggiunto un accordo con Arkadiusz Milik per il prolungamento del contratto del giocatore fino al 30 giugno 2027”. Nel frattempo, Milik è sempre fermo ai box per alcuni problemi fisici: la sua ultima apparizione risale al 25 maggio del 2024, ultima giornata del campionato 2023/2024.

