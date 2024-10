Calcio: Mls con 11 milioni di spettatori nel 2024, nuovo record

agenzia

Ha contribuito il fenomeno Messi. 23mila tifosi a partita

ROMA, 07 OTT – Più di 11 milioni di tifosi hanno seguito la Major League Soccer questa stagione. Lo ha rivelato la stessa lega nord-americana. Il precedente record era di 10,9 milioni di spettatori. La lega ha detto in un comunicato che mediamente ci sono stati 23.240 tifosi per partita. Secondo la Mls ha contribuito certamente l’arrivo di star internazionali come Lionel Messi, la cui presenza nel campionato ha spesso spinto le squadre a giocare in stadi più grandi. “L’arrivo di star internazionali e il lavoro dei club per creare pacchetti di biglietti e esperienze di gioco uniche sono tra i principali motivi del continuo aumento di presenze record in tutta la Mls”, ha annunciato la lega. Il nuovo record viene raggiunto mentre la stagione regolare è ancora in corso. Per il terzo anno consecutivo il numero di presenze supera i 10 milioni di tifosi.

