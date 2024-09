Calcio: Mls, Messi segna gran gol e poi insulta l’arbitro

agenzia

La sua Inter Miami pareggia 1-1 contro Charlotte

ROMA, 29 SET – L’Inter Miami di Lionel Messi non è andato oltre al pareggio nell’ultimo turno di Major League Soccer contro il Charlotte FC nella Mls americana. Nell’1-1 finale a timbrare il cartellino per i rosanero è stato il solito asso argentino, con un gol alla vecchia maniera nel quale si sono viste tutte le qualità della Pulce. Eppure non è stata una partita facile per l’otto volte Pallone d’Oro che ha battibeccato a lungo con l’arbitro finendo per offenderlo e rischiando il cartellino rosso. Tante le polemiche dell’attaccante argentino nei confronti del direttore di gara, con apice raggiunto dopo il rigore concesso e poi revocato dal Var. “Sei un cattivo ragazzo, sei un cattivo ragazzo. Figlio di p…, sei un cattivo ragazzo” le parole pronunciate dal calciatore che – già ammonito – ha rischiato di essere espulso.

