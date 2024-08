agenzia

Rimonta degli emiliani. Secondo ko consecutivo per i pugliesi

ROMA, 23 AGO – Il Modena batte il Bari 2-1 in rimonta nell’anticipo della seconda giornata di Serie B. Seconda sconfitta per i pugliesi che sono sempre ultimi in classifica. Prima vittoria per gli emiliani, dopo il ko all’esordio contro il Sudtirol.

