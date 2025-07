Calcio, Modric saluta il Real Madrid: «Un viaggio lungo ma indimenticabile»

la nuova avventura

Il croato sta per approdare al Milan, alla corte di Max Allegri

È stato un viaggio lungo ma indimenticabile”. Così Luka Modric ha salutato il Real Madrid. Il croato sta per approdare al Milan, alla corte di Max Allegri. Per lui si chiude una parentesi “vincente” con la maglia dei Blancos, iniziata nel 2021, che lo ha portato a conquistare tanti trofei, fra i quali anche il “Pallone d’oro” nel 2018. Il centrocampista, 39enne, ha rilasciato una commossa intervista ai microfoni di Real Madrid TV. “Non piangere perché è finita, sorridi perché è successo”, questo il titolo scelto dallo stesso Modric. “Si è conclusa una tappa indimenticabile, gloriosa e vincente. Quello che ho vissuto mi dà più gioia. Ricordare tutto ciò che ho realizzato qui mi rende molto felice, anche se è finito. Al Real Madrid sono cresciuto come giocatore e come persona. Il Real Madrid mi ha dato tutto dal punto di vista calcistico e per questo sarò grato per tutta la vita. Sarò sempre una madridista”, ha detto il croato.

