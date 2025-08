Calcio: Modric, su di me tante aspettative ma sono pronto

agenzia

Aiuterò il Milan, sono carico, darò passione, etica e semplicità

MILANO, 04 AGO – “Al Milan darò la mia esperienza, sono carico. Lavorerò tanto, darò il massimo per cercare di aiutare sotto tutti i punti di vista. So che ci sono tantissime aspettative su di me ma sono pronto a questa sfida”: è la carica di Luka Modric durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore del Milan. In prima fila è presente la sua famiglia, moglie e figli, oltre al ds rossonero Igli Tare. . “Darò la mia passione, umiltà, la mia etica del lavoro e la mia semplicità. Sono un ragazzo normale a cui piace giocare col pallone. Seguo molto la Serie A perché ci sono tanti giocatori croati che giocano. Si vede che è un campionato competitivo e che sta tornando ad livello. Da un punto di vista tattico le squadre sono molto organizzate: questo lo rende differente alla Liga spagnola”, aggiunge il campione ex Real.

