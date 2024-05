Calcio: Modric verso il prolungamento del contratto con il Real

agenzia

Il croato ha 38 anni. Ieri l'annuncio del ritiro Kroos

ROMA, 22 MAG – Luka Modric prolungherà per “almeno un altro anno” il suo contratto con il Real Madrid. Ne sono certi i media spagnoli per i quali il croato ha trovato un accordo con il presidente madridista Florentino Perez anche grazie al benestare dell’allenatore Carlo Ancelotti. Il campione del Real, che compirà 39 anni a settembre, potrebbe superare il record di Ferenc Puskas. L’ungherese, quando aveva 39 anni e un mese, è diventato nel 1966 il giocatore più “anziano” ad aver disputato una partita con la “camiseta blanca”. Modric ha formato la spina dorsale del centrocampo del Real Madrid nell’ultimo decennio, facendo coppia con Toni Kroos. Il nazionale tedesco, 34 anni compiuti da poco, ieri ha annunciato che smetterà di giocare dopo gli Europei 2024 che si disputeranno questa estate proprio in Germania.

